Tweede seizoen Videoland-serie ‘Máxima’ vanaf maart te zien

Tekst: Denise Delgado

30/09/2025

Het tweede seizoen van de Videoland-serie ‘Máxima’ verschijnt op 14 maart online. Dat meldt RTL dinsdag.

Leven als moeder

Deze nieuwe reeks start bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en prinses Máxima en belicht haar leven als moeder, echtgenote en toekomstige koningin. Martijn Lakemeier en Delfina Chaves spelen opnieuw de hoofdrollen, terwijl Elsie de Brauw en Sebastian Koch terugkeren als koningin Beatrix en prins Claus.

Lees ook: Opnames tweede seizoen serie Máxima van start gegaan

Daarnaast maken ook prins Friso, prins Constantijn, prinses Mabel, prinses Laurentien en de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane hun opwachting.

Het eerste seizoen van Máxima was internationaal een succes en is inmiddels verkocht aan meer dan zeventig landen.

Écht verliefd

De acteurs die Willem-Alexander en Máxima spelen, waren in het echt ook verliefd – de vonk op beeld was dus echt! Helaas is het stel inmiddels uit elkaar. Meer daarover in de video hieronder.

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

