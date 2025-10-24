Tiende medewerker vertrekt bij Meghan Markle: ‘Iedereen is doodsbang’

Tekst: Denise Delgado

De rust lijkt maar niet terug te keren achter de schermen bij Meghan Markle (44). De hertogin van Sussex heeft opnieuw een medewerker zien vertrekken: haar tiende in vijf jaar tijd. Dit keer gaat het om Emily Robinson, een ervaren publicist die eerder werkte aan de Netflix-serie ‘The Crown’. Volgens ‘The Daily Mail’ hield Robinson het na slechts drie maanden alweer voor gezien.

Geen makkelijke opgever

“Het was haar eigen beslissing,” laat een vriend van Emily weten. “Ze is een paar weken geleden vertrokken. Ze is geen makkelijke opgever, dus het moet behoorlijk verschrikkelijk voor haar zijn geweest om te vertrekken.” Robinson sluit zich daarmee aan in een groeiende rij van medewerkers die het team van Meghan en prins Harry sinds hun vertrek naar Californië de rug hebben toegekeerd.

Lees ook: Zo ziet de ochtendroutine van Meghan Markle eruit

Uitstekend werk geleverd

Een woordvoerder van het stel benadrukt dat Robinson ‘uitstekend werk heeft geleverd’ en haar projecten ‘met succes heeft afgerond’. Ze zou verantwoordelijk zijn geweest voor het promotionele werk rond de documentaire With Love, Meghan en andere producties van het echtpaar.

Toch zorgt haar vertrek voor gefronste wenkbrauwen. Robinson werkte immers jarenlang aan The Crown, de Netflix-serie waarin de Britse koninklijke familie bepaald niet altijd in een positief daglicht werd gezet, iets wat bij koningsgezinde Britten gevoelig ligt.

Iedereen is doodsbang

In Amerikaanse media verschenen al eerder verhalen over de veeleisende werkstijl van Meghan. Volgens The Hollywood Reporter was de sfeer binnen het team al gespannen. “Iedereen is doodsbang voor Meghan,” beweert een bron dicht bij het stel. “Ze kleineert mensen en neemt geen advies aan. Ze nemen allebei slechte beslissingen en veranderen voortdurend van mening. Harry is een ontzettend charmante man, maar zij is gewoon verschrikkelijk.”

Ook vertelde een bron aan Vanity Fair dat het gedrag van de hertogin ‘bij vlagen intimiderend’ was. “Ze kon zich eerst niet voorstellen dat de verhalen over Meghans pestgedrag klopten, tot ze met haar werkte. Toen besefte ze dat zoiets zomaar op een dinsdag kon gebeuren.”

Onderzoek naar pestgedrag

In 2018 leidde Meghans omgang met twee medewerkers van het koninklijk huis ertoe dat Buckingham Palace een onderzoek instelde naar vermeend pestgedrag. De resultaten daarvan werden nooit openbaar gemaakt, maar Meghan noemde het destijds een ‘doelbewuste lastercampagne’.

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online