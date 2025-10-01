Dit is de serie waar prins William helemaal weg van is

Tekst: Denise Delgado

Prins William (43) blijkt een fervent kijker van de Apple TV+-serie ‘Slow Horses’. Dat liet acteur Gary Oldman (67), de hoofdrolspeler in de spionnenreeks, doorschemeren nadat hij dinsdag door William werd geridderd tijdens een ceremonie op Windsor Castle.

Gary kreeg de onderscheiding voor zijn verdiensten binnen de wereld van drama. Tijdens hun gesprek liet prins William doorschemeren dat hij niet alleen Slow Horses waardeert, maar ook andere rollen van Gary kent, zoals in The Fifth Element en Darkest Hour. Voor die laatste film, waarin Gary Winston Churchill vertolkte, won hij een Oscar.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Taylor Swift maakt selfie met prins William

De acteur vertelde zich ‘heel nederig en vereerd’ te voelen door de onderscheiding. “Het is met niets te vergelijken. Ik vond de Oscar al groot. Niets ten nadele van de Academy, maar het verbleekt een beetje bij dit. Het was gewoon geweldig,” zei hij volgens ITV News tegen William.

Ook liet Gary weten dat hij niet van plan is terug te keren in de aankomende Harry Potter-serie. “Nee, ik ben te oud. Misschien als het Dumbledore was dat ik het had gedaan. Daar zou ik nog even over hebben nagedacht.” Zijn dagen als Sirius Black zijn volgens hem ‘voorbij’.

Lees ook: Prins William viert 43e verjaardag met schattige puppyfoto

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES