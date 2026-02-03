Proces Marius Borg Høiby gaat door ondanks nieuwe arrestatie

Tekst: Denise Delgado

De rechtszaak tegen Marius Borg Høiby (29) begint dinsdag gewoon zoals gepland. De rechtbank in Oslo heeft dat dinsdagochtend bevestigd aan het Noorse persbureau NTB. Volgens de rechtbank is er geen verzoek binnengekomen om het proces tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit (52) uit te stellen.

Arrestatie

Een dag eerder werd bekend dat Marius opnieuw is aangehouden wegens een nieuw vermoedelijk vergrijp. De politie in Oslo verdenkt hem onder meer van mishandeling en het schenden van een contactverbod. De betreffende incidenten zouden afgelopen weekend hebben plaatsgevonden.

Voor de start van de zitting is veel media-aandacht: in Oslo zijn volgens NTB bijna 200 journalisten van zo’n vijftig media uit meerdere landen aanwezig. Sommige verslaggevers stonden al vroeg buiten bij de rechtbank, waar zich een lange rij vormde om de rechtszaal binnen te komen.

Marius wordt in totaal verdacht van 38 strafbare feiten. Het gaat onder meer om vier verkrachtingen van vier verschillende vrouwen, mishandeling rond zijn ex-partner, drugsgerelateerde delicten en doodsbedreigingen.

Lees ook: Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

Bekijk ook:

BEELD: ANP