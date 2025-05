Prinses Laurentien en dochter Eloise binnenkort te zien in dít tv-programma

Tekst: Denise Delgado

Prinses Laurentien (58) en haar dochter gravin Eloise van Oranje (22) maken binnenkort hun opwachting in het AVROTROS-programma ‘Opium op Oerol’. Het moeder-dochterduo is te zien in de laatste aflevering van het cultuurprogramma.

Bekende gasten

In het programma ontvangt presentator Cornald Maas elke dag bekende gasten, waarmee hij in gesprek gaat over een voorstelling die zij die dag op het festival hebben bezocht. Naast Laurentien en Eloise schuiven onder anderen ook Maartje Wortel en Olga Zuiderhoek, Antoinnette Scheulderman en Michel van Egmond, Youp van ’t Hek en Debby Petter, en Aaf en Jelle Brandt Corstius aan.

Het cultuurprogramma wordt van 16 tot en met 20 juni dagelijks uitgezonden op NPO 2 vanaf het Oerol Festival op Terschelling.

Vintage kledingwinkel

Laurentien en Eloise runnen samen een vintage kledingwinkel en vierden afgelopen april het eenjarig bestaan van hun gezamenlijke project.

BEELD: GETTY IMAGES