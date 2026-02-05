Prinses Laurentien binnenkort te horen in podcast over toeslagenaffaire

Prinses Laurentien Leest Voor Tijdens Voorleesontbijt

Journalist Sander ’t Sas gaat in een nieuwe podcastreeks in gesprek met slachtoffers van de toeslagenaffaire. In ‘Niet mijn schuld – Kinderen van de Toeslagenaffaire’ (AVROTROS en NPO Luister) spreekt hij met toeslagenkinderen en hun ouders, én met prinses Laurentien.

Laurentien zette zich de afgelopen jaren nadrukkelijk in voor gedupeerden. In 2023 richtte zij Stichting (Gelijk)waardig Herstel op; ze was voorzitter vanaf de start tot augustus 2024.

Onterecht uit huis

De toeslagenaffaire trof duizenden gezinnen: ouders werden ten onrechte als fraudeur aangemerkt en moesten grote bedragen terugbetalen, met ernstige financiële gevolgen. In de podcast vertellen ouders en kinderen wat dat met hen deed, en hoe de affaire in sommige gevallen leidde tot vervreemding binnen gezinnen. Ook komt aan bod dat meer dan 2000 kinderen onterecht uit huis werden geplaatst.

De podcast is vanaf 16 februari te beluisteren. Naast Laurentien komen ook kickbokser Don Sno, advocaten Richard Korver en Mieke Krol, oud-politica Renske Leijten en Aleid Wolfsen (Autoriteit Persoonsgegevens) aan het woord.

Ophef na slavernij-uitspraken

Onlangs was er ook ophef rond prinses Laurentien na uitspraken die ze deed in de Omroep MAX-serie In Sporen van Slavernij. Laurentien wilde later nauwelijks inhoudelijk reageren op de kritiek en zei dat ze zich vooral richt op de mensen die zich door het programma juist gezien voelen. Meer hierover in de video hieronder:

