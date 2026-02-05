Prinses Kate Wimbledon 2025 Day Fourteen All England Lawn Tennis And Croquet Club

Prinses Kate blikt op Wereldkankerdag terug op ‘angst en uitputting’

Tekst: Denise Delgado

05/02/2026

Prinses Kate (44) heeft op Wereldkankerdag in een persoonlijke video op sociale media teruggeblikt op haar eigen kankerperiode. De vrouw van prins William zegt dat ze tijdens dat traject ‘momenten van angst en uitputting’ kende.

Prinses Kate zegt dat ze ook ‘momenten van kracht, vriendelijkheid en diepe verbondenheid’ ervoer.

De tekst gaat verder onder de video.

De prinses maakte in 2024 bekend dat bij haar kanker was vastgesteld; inmiddels is ze in remissie. In de boodschap richt Kate zich nadrukkelijk tot lotgenoten. ‘Weet alsjeblieft dat je niet alleen bent,’ zegt ze, en benadrukt ze dat kanker niet alleen patiënten raakt, maar ook families, vrienden en verzorgers. Volgens prinses verloopt zo’n proces bovendien zelden lineair: het is geen rechte lijn.

De prinses gaat verder: ‘Wereldkankerdag is een herinnering aan het belang van zorg, begrip en hoop.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

