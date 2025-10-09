Catherine Kate The Princess Of Wales Opens Evelina London's New Children's Day Surgery Unit

Prinses Kate waarschuwt voor invloed van schermen op menselijk contact

Tekst: Denise Delgado

09/10/2025

Prinses Kate (43) waarschuwt dat telefoons en tablets het moeilijker maken om echt contact met elkaar te hebben. In een essay van haar stichting ‘Centre for Early Childhood’ schrijft ze dat technologie veel voordelen heeft, maar ‘ook een complexe en zorgwekkende rol speelt in de epidemie van afzondering’.

Mentaal afwezig

Volgens Kate en mede-auteur professor Robert Waldinger zorgen smartphones, tablets en computers ervoor dat we ons moeilijker echt op elkaar kunnen richten. “We zijn fysiek aanwezig, maar mentaal afwezig, en kunnen ons niet volledig verbinden met de mensen die recht voor ons staan.”

Ook op Instagram delen prinses Kate en haar stichting een duidelijke boodschap: “Als je in slechts één ding zou kunnen investeren om jou en je gezin te helpen bloeien, investeer dan in de relaties die jullie met elkaar hebben.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Cute! Prinses Kate en Melania Trump knutselen met scoutingkinderen

Kwetsbare kinderen

Kate benadrukt dat vooral jonge kinderen kwetsbaar zijn. “Voor baby’s en jonge kinderen zal de aantrekkingskracht van schermen nog groter zijn dan voor oudere kinderen en volwassenen. Maar dit is precies de periode waarin kinderen de sociale en emotionele vaardigheden zouden moeten ontwikkelen die hen hun hele leven van pas zullen komen.”

Meer bewustzijn

De prinses van Wales gaat verder: “We voeden een generatie op die misschien meer ‘verbonden’ is dan ooit, maar tegelijkertijd meer geïsoleerd, eenzamer en minder toegerust is om betekenisvolle relaties op te bouwen.” Daarom pleit ze voor meer bewustzijn in het dagelijks leven. “Kijk de mensen om wie je geeft in de ogen en wees er volledig bij, want daar begint liefde.”

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Ook dochters koningin Máxima ‘moeten aandacht geven aan mentale gezondheid’
Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid
Meghan Markle onder vuur na video in Parijs: ‘Totaal gebrek aan nadenken’
Koninklijk Paleis op de Dam beklad, RVD noemt actie ‘onacceptabel’
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima presenteert platform voor mentale gezondheid

Woensdag heeft Koningin Máxima in Utrecht het platform In Je Bol gelanceerd, een initiatief dat zich richt op de mentale gezondheid van jongeren tussen 16 en 27 jaar. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was eveneens aanwezig bij de presentatie. Het platform biedt een laagdrempelige plek voor jongeren om informatie, advies en ondersteuning te vinden.
Party Koningin Máxima Lanceert Platform In Je Bol

Koningin Máxima lanceert platform over mentale gezondheid voor jongeren

Koningin Máxima was woensdag in Utrecht om het nieuwe digitale platform ‘In Je Bol’ te lanceren. Het platform is speciaal voor jongeren van 16 tot 27 jaar en biedt informatie, tips en ondersteuning over mentale gezondheid. Staatssecretaris Tielen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was ook aanwezig bij de feestelijke lancering.
Vriendin vrouw denken verliefd

5 manieren om je verlangens bespreekbaar te maken

Of we het nu hebben over seksuele verlangens, verlangens binnen je relaties, vriendschap of op de werkvloer: het kan soms best pittig zijn om aan te geven waar je behoefte aan hebt. Laat die toeters en bellen in je hoofd maar rinkelen; met deze manieren maak je het een stuk makkelijker voor jezelf.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise