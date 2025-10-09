Prinses Kate waarschuwt voor invloed van schermen op menselijk contact

Tekst: Denise Delgado

Prinses Kate (43) waarschuwt dat telefoons en tablets het moeilijker maken om echt contact met elkaar te hebben. In een essay van haar stichting ‘Centre for Early Childhood’ schrijft ze dat technologie veel voordelen heeft, maar ‘ook een complexe en zorgwekkende rol speelt in de epidemie van afzondering’.

Mentaal afwezig

Volgens Kate en mede-auteur professor Robert Waldinger zorgen smartphones, tablets en computers ervoor dat we ons moeilijker echt op elkaar kunnen richten. “We zijn fysiek aanwezig, maar mentaal afwezig, en kunnen ons niet volledig verbinden met de mensen die recht voor ons staan.”

Ook op Instagram delen prinses Kate en haar stichting een duidelijke boodschap: “Als je in slechts één ding zou kunnen investeren om jou en je gezin te helpen bloeien, investeer dan in de relaties die jullie met elkaar hebben.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Kwetsbare kinderen

Kate benadrukt dat vooral jonge kinderen kwetsbaar zijn. “Voor baby’s en jonge kinderen zal de aantrekkingskracht van schermen nog groter zijn dan voor oudere kinderen en volwassenen. Maar dit is precies de periode waarin kinderen de sociale en emotionele vaardigheden zouden moeten ontwikkelen die hen hun hele leven van pas zullen komen.”

Meer bewustzijn

De prinses van Wales gaat verder: “We voeden een generatie op die misschien meer ‘verbonden’ is dan ooit, maar tegelijkertijd meer geïsoleerd, eenzamer en minder toegerust is om betekenisvolle relaties op te bouwen.” Daarom pleit ze voor meer bewustzijn in het dagelijks leven. “Kijk de mensen om wie je geeft in de ogen en wees er volledig bij, want daar begint liefde.”

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES

Via: Royalty-Online