Prinses Kate pakt uit met grote filmsterren bij haar kerkdienst
14/11/2025
De jaarlijkse kerstdienst van prinses Kate (43) krijgt dit jaar een flinke dosis glamour. Voor ‘Together at Christmas’, dat dit jaar draait om ‘de kracht van liefde en saamhorigheid’, komen meerdere grote Britse filmsterren naar Westminster Abbey. Dat meldt BBC.
Onder anderen Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor en Hannah Waddingham zullen een lezing verzorgen tijdens de dienst van Kate. Na hun optredens klinken er klassieke kerstliederen door het koor van Westminster Abbey en staan er diverse muzikale verrassingen op het programma.
De tekst gaat verder onder de Instagram-video.
Lees ook: Cute! Prinses Kate en Melania Trump knutselen met scoutingkinderen
Met het evenement wil Catherine mensen bedanken die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Volgens de organisatie past het thema bij een tijd waarin ‘mensen de liefde in alle vormen kunnen vieren in een wereld die vaak verdeeld en afgesloten aanvoelt.’
De dienst wordt op 5 december opgenomen in Westminster Abbey en is rond kerst te zien bij ITV.
BEKIJK OOK:
BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES
Via: Royalty-Online
LEES OOK
Uit andere media
Deze sterrenbeelden kunnen moeilijk loslaten
Broer van Peter R. de Vries blikt terug op overlijden Peter in podcast: ‘Tijd heelt wonden’
Dít is het geslacht van het tweede kindje van Kaj Gorgels: ‘Dat wordt wat’
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken