Prinses Kate pakt uit met grote filmsterren bij haar kerkdienst

Tekst: Denise Delgado

De jaarlijkse kerstdienst van prinses Kate (43) krijgt dit jaar een flinke dosis glamour. Voor ‘Together at Christmas’, dat dit jaar draait om ‘de kracht van liefde en saamhorigheid’, komen meerdere grote Britse filmsterren naar Westminster Abbey. Dat meldt BBC.

Onder anderen Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor en Hannah Waddingham zullen een lezing verzorgen tijdens de dienst van Kate. Na hun optredens klinken er klassieke kerstliederen door het koor van Westminster Abbey en staan er diverse muzikale verrassingen op het programma.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Met het evenement wil Catherine mensen bedanken die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Volgens de organisatie past het thema bij een tijd waarin ‘mensen de liefde in alle vormen kunnen vieren in een wereld die vaak verdeeld en afgesloten aanvoelt.’

De dienst wordt op 5 december opgenomen in Westminster Abbey en is rond kerst te zien bij ITV.

Afgelopen jaar waren er optredens van Gregory Porter, Olivia Dean en Paloma Faith.

BEKIJK OOK:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES

Via: Royalty-Online