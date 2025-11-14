The British Royal Family Attend The Christmas Morning Service

Prinses Kate pakt uit met grote filmsterren bij haar kerkdienst

Tekst: Denise Delgado

14/11/2025

De jaarlijkse kerstdienst van prinses Kate (43) krijgt dit jaar een flinke dosis glamour. Voor ‘Together at Christmas’, dat dit jaar draait om ‘de kracht van liefde en saamhorigheid’, komen meerdere grote Britse filmsterren naar Westminster Abbey. Dat meldt BBC.

Onder anderen Kate Winslet, Chiwetel Ejiofor en Hannah Waddingham zullen een lezing verzorgen tijdens de dienst van Kate. Na hun optredens klinken er klassieke kerstliederen door het koor van Westminster Abbey en staan er diverse muzikale verrassingen op het programma.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Lees ook: Cute! Prinses Kate en Melania Trump knutselen met scoutingkinderen

Met het evenement wil Catherine mensen bedanken die zich op een bijzondere manier inzetten voor de samenleving. Volgens de organisatie past het thema bij een tijd waarin ‘mensen de liefde in alle vormen kunnen vieren in een wereld die vaak verdeeld en afgesloten aanvoelt.’

De dienst wordt op 5 december opgenomen in Westminster Abbey en is rond kerst te zien bij ITV.

Members Of The Royal Family Attend The 'together At Christmas' Carol Service
Afgelopen jaar waren er optredens van Gregory Porter, Olivia Dean en Paloma Faith.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @PRINCEANDPRINCESSOFWALES
Via: Royalty-Online

