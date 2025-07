Prinses Amalia viert einde opleiding, maar nog geen diploma

Tekst: Denise Delgado

Het is feest bij de Oranjes! Prinses Amalia (21) vierde namelijk een bijzondere mijlpaal: ze nam deel aan de ‘Graduation Ceremony’ van de Universiteit van Amsterdam. In het Koninklijk Concertgebouw werd het officiële einde van haar bacheloropleiding gevierd.

Niet alleen haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, waren van de partij, maar ook oma prinses Beatrix en haar zussen Alexia en Ariane waren erbij om Amalia toe te juichen.

Voor haar scriptie stortte de Prinses van Oranje zich op het snijvlak van technologie en mensenrechten. In haar onderzoek, getiteld ‘Beyond Disclosure: Bridging the Gap Between the Artificial Intelligence Act and the Charter of Fundamental Rights with Deepfaked Bodies‘, analyseerde ze hoe Europese AI-wetgeving en grondrechten elkaar raken en soms schuren.

Nog geen diploma

Toch is haar diploma nog niet officieel binnen. Door een armbreuk die Amalia eerder opliep, kreeg ze voor één vak uitstel en zal ze haar bachelor iets later officieel afronden.

De plannen voor Amalia zijn in ieder geval duidelijk. Volgend studiejaar start ze aan een nieuwe bachelor Nederlands Recht, opnieuw aan de UvA. Daarnaast gaat ze aan de slag bij het Defensity College, waar studenten kennismaken met de Nederlandse krijgsmacht.

BEELD: ANP