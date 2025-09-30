Prinses Amalia begonnen aan opleiding bij Defensity College

Tekst: Denise Delgado

Een spannende dag voor prinses Amalia (21): de kroonprinses is begonnen aan haar opleiding bij het Defensity College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De komende periode volgt ze trainingen en theorie bij de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht.

Vanaf 30 september maakt Amalia officieel deel uit van het reservepersoneel van de krijgsmacht. Ze begint haar traject als werkstudent bij de Bestuursstaf van Defensie.

Matroos der derde klasse

Amalia is aangesteld als matroos der derde klasse bij de marine en als soldaat der derde klasse bij land- en luchtmacht. Voor haar deelname ontvangt ze geen salaris; de opleiding geldt als privé, zodat ze die in alle rust kan afronden.

Armbreuk

Haar Algemene Militaire Opleiding staat voorlopig on hold vanwege haar armbreuk. Wel is duidelijk dat het programma Amalia’s persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling zal versterken en haar zichtbaarheid als toekomstig staatshoofd vergroot.

Eerder liet de prinses al zien dat ze zich serieus voorbereidt op haar toekomstige rol, onder meer tijdens haar stageweek met koningin Máxima bij de VN. Bekijk de video hieronder:

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online