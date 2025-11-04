Volleybalhunk William steelt harten op het strand van Rio: ‘Prince handsome’

Prins William (43) heeft de harten van de Brazilianen én van half internet veroverd tijdens zijn bezoek aan Rio de Janeiro. Op het wereldberoemde strand van Copacabana gooide de prins zijn koninklijke charme en sportieve talent in de strijd tijdens een spontaan potje beachvolleybal.

William is lang en kan goed slaan

Gekleed in een luchtig overhemd en pantalon sloeg William de bal met verrassend veel kracht terug, tot groot enthousiasme van het publiek. Olympisch beachvolleybalster Carolina Solberg, met wie hij samenspeelde, was onder de indruk: “Hij heeft veel energie, is lang en kan echt goed slaan. Als hij wat vaker traint, zou hij geweldig kunnen worden!”

De prins van Wales speelt volleybal in Rio de Janeiro

Slowmotionvideo

Onder een slowmotionvideo van de prins die elegant de bal terugslaat, regent het inmiddels reacties vol bewondering. Fans overspoelen de post met hart-emoji’s en reacties als ‘Prince Handsome!’, ‘Wat een prachtig mens is hij’. Sommige fans houden zich niet in: ‘Zo’n genot om naar te kijken’ en ‘Lang, knap en sportief!’.

Earthshot Prize-uitreiking

William bezocht het strand niet alleen om te sporten, maar ook om reddingswerkers en milieuprojecten in de regio te ontmoeten. Zijn bezoek aan Brazilië markeert de start van zijn reis voor de vijfde Earthshot Prize-uitreiking, waarmee hij wereldwijd duurzame innovaties in de schijnwerpers zet.

De prins vertelde voorafgaand aan de reis aan HELLO! dat hij zich ‘diep vereerd voelt om in Brazilië te zijn’. “Rio, met zijn energie, mensen en iconische landschappen, is de perfecte plek om de kracht van milieuvriendelijke innovatie te vieren,” aldus William.

