Prins William reageert niet op vragen over Andrew en Epstein-zaak

Tekst: Denise Delgado

12/02/2026

Prins William (43) heeft tijdens zijn werkreis in Saoedi-Arabië geen antwoord willen geven op vragen over zijn oom, ex-prins Andrew (65), en de zogeheten Epstein-files. Het is een opvallend moment, omdat William en prinses Kate (44) een dag eerder nog via een woordvoerder lieten weten ‘diep verontrust’ te zijn over de aanhoudende onthullingen. Koning Charles (77) zei daarnaast bereid te zijn mee te werken aan een politieonderzoek.

Vragen over Epstein

William arriveerde maandag in Saoedi-Arabië voor een officieel bezoek van drie dagen, bedoeld om de diplomatieke en economische banden tussen het Verenigd Koninkrijk en het land te versterken. Toch bleek al snel dat de Epstein-kwestie het bezoek overschaduwt. Tijdens een bezoek aan een sportcentrum in Riyad vroeg een verslaggever tweemaal of de koninklijke familie genoeg had gedaan in de zaak rond Andrew en Epstein. William reageerde niet.

‘Diep bezorgd’

De stilte contrasteert met de reactie die het prinsenpaar vlak voor vertrek naar buiten bracht. Via een woordvoerder klonk het dat William en Kate ‘diep bezorgd’ zijn en dat hun gedachten bij de slachtoffers zijn. Ook Charles kwam met een verklaring en zei dat hij bezorgd is en volledige medewerking zal verlenen als de politie daarom vraagt.

Nieuwe documenten

De ophef laaide vorige week opnieuw op na de publicatie van miljoenen extra documenten door de Amerikaanse overheid. Daaruit zou blijken dat Andrew, die eerder al zijn titels verloor, als handelsgezant vertrouwelijke informatie doorspeelde aan zijn vriend Jeffrey Epstein. De Britse politie zou de zaak momenteel onderzoeken.

