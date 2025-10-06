Prins William openhartig over het ‘zwaarste jaar’ van zijn leven

Lang geen ziektes in de familie gekend

“2024 was het zwaarste jaar van mijn leven,” zegt William openhartig. “We hebben veel geluk gehad en lang geen ziektes in de familie gekend. Maar als het je dan overkomt, ja, dan brengt het je naar niet zo geweldige plekken.”

Kinderen geruststellen

De prins gaat verder: “Het leven is er ook om ons op de proef te stellen. Het vermogen om dat te overwinnen, maakt wie we zijn.” Verder blikt William terug op moeilijke maanden waarin hij balans moest vinden tussen zijn gezin en de publieke druk. “We zijn een heel open gezin, dus we praten over de dingen die ons bezighouden. Het is belangrijk om er voor elkaar te zijn en de kinderen gerust te stellen dat alles oké is.”

Toch overheerst trots en dankbaarheid. William prijst Kate en Charles om hun kracht en roemt ook zijn kinderen George (12), Charlotte (10) en Louis (7): “Mijn kinderen hebben het ook briljant gedaan.” Over Kate deelt hij voorzichtig goed nieuws: “Alles evolueert in de juiste richting.”

Impact scheiding charles en Diana

Ook over zijn eigen jeugd is hij eerlijk. De scheiding van zijn ouders heeft diepe sporen nagelaten. “Ik heb geleerd van de ‘fouten’ van mijn ouders en weet nu waar ik de lijn moet trekken. Ik wil gewoon doen wat het beste is voor mijn kinderen.” Concreet betekent dat samen aan tafel eten en geen smartphones voor George, Charlotte en Louis.

