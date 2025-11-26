The Prince Of Wales Visits North Wales William

Prins William mist poolshot en geeft fotografen de schuld

Tekst: Denise Delgado

26/11/2025

Prins William (43) waagde zich dinsdag aan een potje pool tijdens een bezoek aan een jeugdcentrum in het Welshe Mochdre, maar de Britse troonopvolger wist geen punten te scoren.

“Het is niet makkelijk met al dat geflits op de achtergrond,” grapte William vlak voordat hij stootte. Dat is te zien in videobeelden van Britse media. Toen hij de hoekpocket miste, wees hij meteen lachend naar de fotografen: “Ik gebruik dat excuus.”

Eerder op de dag maakte William een strandwandeling in Colwyn Bay met leden van het Youth Ocean Network van de Marine Conservation Society en sprak hij met de Colwyn Bay Blue Tits, een groep koudwaterzwemmers. De prins onthulde dat hij zelf ook wel eens een duik in koud water neemt in Schotland. “Ik vind het heel leuk, maar ik schreeuw en gil wel veel als ik erin gal,” bekende hij lachend.

