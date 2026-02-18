Prins William pleit voor meer openheid over mentale gezondheid bij mannen

Waar stilte lang de norm was, wil Prins William (43) geluid. In de BBC Radio 1-special over zelfdoding pleit hij voor ‘meer mannelijke rolmodellen’ en voorlichting, zodat gesprekken over mentale gezondheid niet uitzonderlijk maar alledaags worden.

William benadrukt dat voorbeeldgedrag en normalisering belangrijk zijn. Met die openheid hoopt hij het onderwerp uit de taboesfeer te trekken en het risico op zelfdoding verder terug te dringen. De Britse prins spreekt rustig en doelgericht, met aandacht voor wat mannen nodig hebben.

Rolmodellen

‘We hebben meer mannelijke rolmodellen nodig die over mentale gezondheid praten en het normaliseren, zodat het voor ons allemaal vanzelfsprekend wordt’, vertelt William. ‘En als we daar meer over praten en mensen meer voorlichten, dan hopen we dat het idee van zelfdoding steeds verder naar de achtergrond verdwijnt’, aldus de Britse prins.

Emoties herkennen en erkennen

‘Ik neem de tijd om mijn emoties te begrijpen en waarom ik me voel zoals ik me voel, en ik denk dat het heel belangrijk is om dat af en toe te doen, om bij jezelf in te checken en uit te zoeken waarom je je zo voelt’, legt hij uit. ‘Soms is er een duidelijke verklaring, soms niet. Je kunt een heftige mentale crisis hebben, maar die gaat voorbij.’

Netwerk voor preventie

Zelfmoordpreventie en mentale gezondheid zijn al langer belangrijke thema’s voor de prins. De stichting van William en zijn vrouw Catherine, The Royal Foundation, startte vorig jaar een nationaal netwerk voor zelfmoordpreventie. Het National Suicide Prevention Network wil meer inzicht krijgen in oorzaken en betere steun bieden aan iedereen die ermee te maken krijgt.

Uitzending en context

De volledige uitzending is te horen op BBC Radio 1. Met de keuze om juist daar te spreken, zoekt William een jong en divers publiek op, in de hoop dat zijn oproep tot openheid en hulpzoeken breed weerklank vindt.

