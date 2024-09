Prins William: ‘Catherine heeft nog lange weg te gaan’

Prinses Catherine heeft nog “een lange weg te gaan” in haar herstel. Dat zei haar man prins William dinsdag tijdens een werkbezoek in Wales. Catherine maakte maandag bekend dat haar chemotherapie tegen kanker is afgerond en dat ze schoon is.

William reageerde kort op het nieuws tegen Britse verslaggevers. “Het is goed nieuws, maar er is nog een lange weg te gaan”, aldus de prins.

Catherine benadrukte maandag zelf ook dat het nog wel even duurt voordat ze volledig is hersteld. De prinses zei wel dat ze zin had om weer aan het werk te gaan.