‘Prins Harry wil deze zomer graag tijd doorbrengen met gezin en Charles’

Tekst: Denise Delgado

Prins Harry zou hopen op een nieuw familiemoment met zijn vader koning Charles in het Verenigd Koninkrijk. Volgens ‘The Times’ wil de hertog van Sussex graag deze zomer met Meghan, prins Archie en prinses Lilibet tijd doorbrengen op Britse bodem, als daar vanuit de koning ruimte voor komt.

Volgens de Britse krant zou Harry openstaan voor een uitnodiging naar Sandringham, het koninklijke landgoed in Norfolk. Daar zou dan tijd kunnen zijn voor een ontmoeting tussen Charles en zijn kleinkinderen Archie en Lilibet, die hij volgens de berichtgeving al geruime tijd niet meer heeft gezien.

2022 voor het laatst

Zo’n bezoek zou bijzonder zijn, omdat Charles zijn kleinkinderen volgens de berichten voor het laatst in juni 2022 zag, toen Harry en Meghan met hun gezin naar het Verenigd Koninkrijk kwamen voor het platina jubileum van koningin Elizabeth. Meghan zelf zou sinds de uitvaart van koningin Elizabeth in september 2022 niet meer in het VK zijn geweest.

De grote vraag blijft volgens de berichtgeving vooral de beveiliging. Harry heeft de afgelopen jaren meermaals aangegeven dat hij het niet veilig genoeg vindt om zijn gezin mee te nemen naar het Verenigd Koninkrijk zonder gewapende politiebescherming. Sinds Harry en Meghan in 2020 stopten als werkende leden van het koningshuis en naar de Verenigde Staten verhuisden, hebben zij die automatische beveiliging niet meer.

Ook Sandringham zou om die reden in beeld zijn. Het landgoed ligt relatief beschut en biedt meer privacy. Bovendien staat op het domein ook Anmer Hall, het buitenverblijf van prins William en prinses Catherine.

Volgens dezelfde berichtgeving zag Harry zijn vader voor het laatst op 10 september 2025, tijdens een privéontmoeting in Clarence House in Londen. Dat gesprek zou ongeveer 55 minuten hebben geduurd.

De nieuwe speculatie over een mogelijk familiemoment komt op een moment dat ook de agenda van koning Charles weer voller raakt. Op de officiële website van het Britse hof staat dat er later dit jaar opnieuw meerdere garden parties plaatsvinden, onder meer in Buckingham Palace en het Palace of Holyroodhouse.

BEELD: ANP