Prins Harry vergelijkt koninklijk leven met Downton Abbey: ‘Maar met meer drama’

Tekst: Denise Delgado

Volgens prins Harry leek zijn leven in het Britse koningshuis soms rechtstreeks uit ‘Downton Abbey’ te komen, al voegde hij er lachend aan toe dat de serie ‘nog minder drama’ kende dan hijzelf. Dat laat de hertog tijdens een kerstlunch weten meldt ‘People’.

Drama en uitzinnige diners en huwelijken

De lunch werd georganiseerd door de Brits-Amerikaanse Zakenraad. Aan tafel deelde Harry een anekdote die zowel herkenbaar als veelzeggend was. “Mensen vragen mij wel eens of mijn jeugd voelde als een leven op Downton Abbey“, zei Harry. “Ja, dat wel. Maar een van de twee is gevuld met drama, intriges, uitzinnige diners en huwelijken met Amerikanen. En de andere is de tv-show.” Zijn woorden gaven op een luchtige manier een inkijkje in de intensiteit van het leven binnen de koninklijke kringen.

Geen werkende leden

De verwijzing naar Downton Abbey sluit aan bij de blijvende belangstelling voor zowel het Britse koningshuis als de geliefde serie over de adellijke familie Crawley, die in 2010 van start ging en uitgroeide tot een wereldwijd succes met zes seizoenen en drie speelfilms. Harry en zijn echtgenote Meghan legden in 2020 hun taken als werkende leden van het Britse koninklijk huis neer. Sindsdien wonen en werken zij in de Verenigde Staten, waar zij een nieuw hoofdstuk van hun leven vormgeven.

Lees ook: Prins Harry spreekt geruchten tegen over ruzie met prins Andrew

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online