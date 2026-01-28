Prins Haakon en prinses Mette-Marit afwezig bij rechtszaak Marius

Tekst: Denise Delgado

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit zullen volgende week niet bij de start van de rechtszaak tegen Marius Borg Høiby aanwezig zijn. ‘We zijn ook niet van plan de rechtszaak te becommentariëren of ons erover uit te laten,’ zei Haakon woensdag in Oslo. Volgens hem is aanwezigheid op een later moment evenmin waarschijnlijk.

De zaak tegen Marius, de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie, begint dinsdag en duurt naar verwachting zes weken. Hij wordt onder meer verdacht van verkrachting en mishandeling.

Lees ook: Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

Gezamenlijke keuze

Haakon gaf aan dat de koning, koningin en hijzelf tijdens de zittingsperiode verschillende verplichtingen hebben. Mette-Marit heeft een privéreis gepland ‘die mogelijk niet de hele periode beslaat’. Dat het paar niet publiekelijk in de rechtszaal verschijnt, is een gezamenlijke keuze: ‘We denken dat dat de beste oplossing is, gezien de situatie. Maar we zullen de zaak op de voet volgen en Marius in deze periode blijven steunen.’

Lees ook: Marius Borg Høiby bekent schuld na nieuwe aanklachten

Deel van de familie

De kroonprins benadrukte dat Marius geen deel uitmaakt van het koningshuis. ‘Maar we geven natuurlijk om hem. Hij is een belangrijk deel van onze familie.’ Over de bredere impact zei Haakon: ‘Het is een moeilijke situatie, maar dat geldt voor iedereen die bij deze zaak betrokken is.’

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES

Via: Royalty-Online