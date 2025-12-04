Prince Andrew Relinquishes Titles And Honours

Oud-prins Andrew zou 75 miljoen pond eisen om Royal Lodge te verlaten

Tekst: Denise Delgado

04/12/2025

Het drama rond Andrew lijkt eindeloos. Nu worden de Britse royals namelijk ook nog opgeschrikt door een koninklijke geldrel. Volgens bronnen weigert de oud-prins zijn riante onderkomen, Royal Lodge, te verlaten tenzij koning Charles hem een mega-uitkoopsom van 75 miljoen pond betaalt.

Volgens bronnen van ShuterScoop zou Andrew, die al jaren vrijwel huurvrij in het luxueuze landhuis woont, ‘categorisch weigeren te vertrekken’. Ondanks dat koning Charles hem officieel heeft verzocht het pand te verlaten, zou Andrew iedereen vertellen dat hij pas ‘overweegt’ te verhuizen als er een gigantische zak geld tegenover staat.

Flinke verlanglijst

Daarnaast schijnt de prins ook een flinke verlanglijst te hebben: een groot huis op Sandringham als vervanging, een eigen kok, tuinman, huishoudster en chauffeur, én behoud van politiebescherming.

Verder meldt Daily Beast dat Andrew specifiek uit is op een huis met ‘zes of zeven slaapkamers’ op het Sandringham-landgoed. Een vriend van de prins verdedigt hem: “Andrew heeft gedaan wat hem gevraagd is. Hij geeft één van de mooiste huizen van Engeland op en verwacht eerlijk behandeld te worden.”

Een voormalig hofmedewerker is minder mild: “Bij Andrew draait alles om geld. Hij weet dat hij wordt uitgekocht en zal over ieder detail onderhandelen.”

Gevolgen voor Sarah Ferguson

Ook Andrew’s ex-vrouw, Sarah Ferguson, zit midden in de gevolgen van deze koninklijke verhuizing. Hoewel het stel in 1996 scheidde, wonen ze nog steeds samen in Royal Lodge. Nu zou Sarah haar biezen pakken en verhuizen naar een zogenoemd ‘granny flat’ bij dochter prinses Beatrice. De eerdere plannen om naar Portugal te vertrekken zijn naar verluidt van tafel.

BEELD: ANP
