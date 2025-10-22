Marius 1 2048x1404.jpg

Noors paleis haalt uit naar boek ‘vol onwaarheden’ over Marius Borg Høiby

Tekst: Denise Delgado

22/10/2025

Het Noorse hof reageert fel op een nieuw boek over Marius Borg Høiby (28), de zoon van kroonprinses Mette-Marit (52), dat volgens hen vol staat met onjuistheden. “Het boek bevat een reeks onwaarheden, ongedocumenteerde beweringen en insinuaties, deels afkomstig van anonieme bronnen,” laat een woordvoerder weten aan Noorse media.

Middelvinger

Het boek, geschreven door Torgeir Krokfjord en Øistein Monse, gaat in op Marius’ sociale leven en vermeende banden met drugscriminelen. Op de omslag is hij te zien terwijl hij zijn middelvinger opsteekt.

Ook de advocaten van de zoon van kroonprinses Mette-Marit noemen het boek ‘vol geruchten en halve waarheden’. Zij stellen dat hij nooit cocaïne heeft verkocht.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post van de uitgeverij.

Lees ook: Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

Uitgeverij erkent fouten

De uitgeverij Aschehoug erkent dat er fouten in het boek staan en heeft aangekondigd deze in de volgende druk te corrigeren.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

32 strafbare feiten

Marius wordt momenteel verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces staat gepland voor februari volgend jaar.

Lees ook: Nieuwe getuigen gehoord in zaak tegen Marius Borg Høiby

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES
Via: Royalty-Online

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

