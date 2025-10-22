Noors paleis haalt uit naar boek ‘vol onwaarheden’ over Marius Borg Høiby

Het Noorse hof reageert fel op een nieuw boek over Marius Borg Høiby (28), de zoon van kroonprinses Mette-Marit (52), dat volgens hen vol staat met onjuistheden. “Het boek bevat een reeks onwaarheden, ongedocumenteerde beweringen en insinuaties, deels afkomstig van anonieme bronnen,” laat een woordvoerder weten aan Noorse media.

Middelvinger

Het boek, geschreven door Torgeir Krokfjord en Øistein Monse, gaat in op Marius’ sociale leven en vermeende banden met drugscriminelen. Op de omslag is hij te zien terwijl hij zijn middelvinger opsteekt.

Ook de advocaten van de zoon van kroonprinses Mette-Marit noemen het boek ‘vol geruchten en halve waarheden’. Zij stellen dat hij nooit cocaïne heeft verkocht.

Uitgeverij erkent fouten

De uitgeverij Aschehoug erkent dat er fouten in het boek staan en heeft aangekondigd deze in de volgende druk te corrigeren.

32 strafbare feiten

Marius wordt momenteel verdacht van 32 strafbare feiten, waaronder vier verkrachtingen. Zijn proces staat gepland voor februari volgend jaar.

