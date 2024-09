Netflix deelt eerste beelden prins Harry’s docuserie POLO

De nieuwe Netflix-docu ‘POLO’ van prins Harry (40) verschijnt binnenkort. Dat maakte de streamingdienst bekend via X, waar ze fans ook alvast een voorproefje geven met de eerste beelden.

Harry’s nieuwe docuserie biedt een kijkje in de wereld van polo – een sport die de hertog van Sussex al speelt sinds zijn jeugd.

De docuserie, genaamd POLO, zal echter niet over prins Harry gaan. In plaats daarvan volgt de serie volgens Netflix ‘elite spelers van over de hele wereld’ en biedt het een exclusieve kijk achter de schermen van de snelle en dynamische sportwereld. ‘Van Archewell Productions en Boardwalk Pictures.’

Bij de aankondiging werden vier stilstaande foto’s gedeeld, waaronder een afbeelding van drie polo-spelers te paard die uitkijken over een speelveld en twee atleten met een mallet die strijden om de bal.

Prins Harry speelt al tientallen jaren polo. In april kwam naar buiten dat hij bij Netflix werkte aan een show gericht op polo. In de verklaring stond dat de serie ‘kijkers ongekende toegang zou geven tot de wereld van professionele polo,’ en dat de opnames voornamelijk plaatsvonden tijdens de US Open Polo Championship in Florida.

De release van de docuserie staat gepland voor december 2024.

Prins Harry bij de Grand Champions Polo Club op 12 april 2024

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES