Meghan Markle steelt de show in Bondgirl-look op verjaardag Kris Jenner

Tekst: Denise Delgado

Meghan Markle (44) weet als geen ander hoe ze hoofden moet doen draaien en dat bewees ze opnieuw tijdens het spraakmakende verjaardagsfeest van Kris Jenner (70). Samen met prins Harry (41) verscheen de hertogin van Sussex op het extravagante feest in de villa van miljardair Jeff Bezos in Beverly Hills.

Moderne bondgirl

De voormalige Suits-actrice zag er adembenemend uit in een elegante zwarte avondjurk met lange mouwen, een hoge hals en een gewaagde split tot halverwege haar dij. Haar outfit deed menigeen denken aan een moderne Bondgirl. Meghan combineerde de jurk met zwarte peeptoehakken van Aquazzura, een fluwelen clutch in olijfgroen en opvallende oorbellen. Haar glanzende donkere haar was strak naar achteren gestyled in een lage knot, waardoor haar gezicht extra straalde.

Ook haar make-up mocht er zijn: een subtiele glans op de oogleden, een vleugje bronzer en glanzende lippen zorgden voor een glamorous finish. Prins Harry koos voor klassiek zwart-wit in een stijlvolle smoking, perfect afgestemd op zijn vrouw.

Andere beroemdheden aanwezig

Het verjaardagsfeest, georganiseerd ter ere van de 70e verjaardag van reality-icoon en ‘momager’ Kris Jenner, barstte van de beroemdheden. Naast Meghan en Harry waren ook Adele, Mariah Carey, Naomi Watts, Sarah Paulson, Oprah Winfrey, Bill Gates en Martha Stewart van de partij. Met zo’n sterrencast was het ongetwijfeld hét feestje van het jaar in Hollywood.

Eerder die avond waren Meghan en Harry aanwezig bij het Baby2Baby-gala in West Hollywood, waar Meghans vriendin Serena Williams de ‘Giving Tree Award’ ontving voor haar inzet voor de gezondheid van moeders.

Harry, Meghan en Serena bij het Baby2baby Gala

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @HELLOMAG

Via: Royalty-Online