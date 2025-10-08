Meghan Markle Paris Fashion Week Onder Vuur

Meghan Markle onder vuur na video in Parijs: ‘Totaal gebrek aan nadenken’

Tekst: Denise Delgado

08/10/2025

Afgelopen weekend was Meghan Markle (44) aanwezig bij Paris Fashion Week, maar haar bezoek zorgde al snel voor ophef. De hertogin van Sussex plaatste op Instagram een video waarin ze ontspannen met haar voeten omhoog in een limousine ligt, terwijl ze langs de tunnel rijdt waar prinses Diana om het leven kwam.

Ongevoelig

De beelden van Meghan stuiten op veel kritiek. Op sociale media wordt de video ‘onzorgvuldig’ en ‘respectloos’ genoemd. Ook royaltykenners reageren verontwaardigd. Zo noemt expert Richard Fitzwilliams het in de Daily Mail ‘dom en ongevoelig’. Prins Harry heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken over het trauma dat hij opliep na de dood van zijn moeder, waardoor de video bij velen extra pijnlijk overkomt.

“Geen enkele adviseur zou zoiets raars aanraden,” zegt Richard. “Ze mag natuurlijk best naar mode-evenementen gaan, maar een video delen die ook maar enigszins in verband kan worden gebracht met de tragische dood van prinses Diana tart elk begrip.”

Niet zo bedoeld

De royaltykenner gaat verder: “Ik geloof niet dat ze opzettelijk iemand wilde kwetsen, maar het is buitengewoon ongevoelig en getuigt van totaal gebrek aan nadenken.” Richard gelooft niet dat Meghan het respectloos bedoelde, maar vindt wel dat dit opnieuw laat zien dat ‘de Sussexen soms dingen doen die totaal geen logica hebben’.

“Diana’s dood is een tragedie die Harry’s leven diep heeft getekend. Ik kan me niet voorstellen dat hij dit gepast vindt. In het openbaar zal hij haar waarschijnlijk blijven steunen, maar ik vermoed dat hij hier in privé absoluut niet blij mee is.”

