Meghan deelt boodschap voor dochter Lilibet op Wereldmeisjesdag

Tekst: Denise Delgado

13/10/2025

Meghan Markle (44) heeft op Instagram een bijzondere boodschap gedeeld voor haar dochter Lilibet ter gelegenheid van Wereldmeisjesdag. Bij een foto waarop ze haar 4-jarige dochter in haar armen houdt, schrijft ze: ‘Voor alle meisjes – de wereld is van jullie.’

Eerst is een kort filmpje te zien waarin Lilibet, gekleed in een roze outfit met bijpassende tas, over het grasveld rent. Daarnaast plaatst Meghan een lieve foto waarop Lilibet de tuin in kijkt terwijl de hertogin van Sussex haar vasthoudt. In haar bericht moedigt Meghan jonge meiden aan om hun stem te laten horen en elkaar te steunen. ‘Doe alles wat je kunt om je rechten te beschermen, laat je stem horen en steun elkaar. Wij zullen hetzelfde voor jullie doen.’

Meghan gaat verder: ‘Het is jullie recht en onze verantwoordelijkheid. Ga ervoor, meisje! Fijne Internationale Meisjesdag!’

Meghan en prins Harry zijn naast Lilibet ook de trotse ouders van hun 6-jarige zoon Archie. Wereldmeisjesdag wordt sinds 2012 op 11 oktober gevierd, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor de rechten en kansen van meisjes wereldwijd.

