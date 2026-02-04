Koningin Máxima Bezoek Opleidings En Trainingscentrum Koninklijke Marechaussee Koningin Máxima

‘Máxima wordt reservist bij Defensie’

Tekst: Denise Delgado

04/02/2026

Volgens bronnen van RTL Nieuws wordt koningin Máxima reservist bij Defensie. De vorstin zou later deze week starten met een opleidingstraject, met zowel theorie als fysieke trainingsonderdelen.

Uitrusting opgehaald

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet inhoudelijk reageren, maar ontkent het bericht niet. Het ministerie van Defensie geeft evenmin commentaar en verwijst door naar de RVD. Volgens de brok heeft Máxima vorige week haar uitrusting al opgehaald in Soesterberg.

Bezoek Opleidings En Trainingscentrum Koninklijke Marechaussee
Bezoek Opleidings En Trainingscentrum Koninklijke Marechaussee
Bezoek Opleidings En Trainingscentrum Koninklijke Marechaussee
Bezoek Opleidings En Trainingscentrum Koninklijke Marechaussee

Lees ook: Koningin Máxima zegt werkbezoek af door griep

Oefeningen Regiment Genietgroepen

Máxima is niet onbekend met de krijgsmacht. Vorig jaar nam ze nabij Den Bosch deel aan twee oefeningen van het Regiment Genietroepen. Vorige week was ze aanwezig bij de afronding van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) van prinses Amalia, die via Defensity College een militaire opleiding volgt.

BEELD: ANP

