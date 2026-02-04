‘Máxima wordt reservist bij Defensie’
04/02/2026
Volgens bronnen van RTL Nieuws wordt koningin Máxima reservist bij Defensie. De vorstin zou later deze week starten met een opleidingstraject, met zowel theorie als fysieke trainingsonderdelen.
Uitrusting opgehaald
De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet inhoudelijk reageren, maar ontkent het bericht niet. Het ministerie van Defensie geeft evenmin commentaar en verwijst door naar de RVD. Volgens de brok heeft Máxima vorige week haar uitrusting al opgehaald in Soesterberg.
De tekst gaat verder onder de foto’s.
Lees ook: Koningin Máxima zegt werkbezoek af door griep
Oefeningen Regiment Genietgroepen
Máxima is niet onbekend met de krijgsmacht. Vorig jaar nam ze nabij Den Bosch deel aan twee oefeningen van het Regiment Genietroepen. Vorige week was ze aanwezig bij de afronding van de Algemene Militaire Opleiding (AMO) van prinses Amalia, die via Defensity College een militaire opleiding volgt.
BEELD: ANP
LEES OOK
Uit andere media
Onder deze omstandigheden begon Mike Hansler zijn relatie met Veerle
Zo zag de eerste date van Mike Hansler met Veerle eruit
Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken