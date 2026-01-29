Koningin Máxima Bezoekt Producent Van Verwarmingsproducten In Het Kader Van De Energietransitie

Koningin Máxima zegt werkbezoek af door griep

Tekst: Evelien Berkemeijer

29/01/2026

Koningin Máxima is geveld door de griep en heeft haar werkbezoek van donderdag moeten annuleren.

Koningin Máxima moest haar deelname aan een gepland programma afzeggen. Of haar bezoek aan Purmerend op vrijdag doorgaat, is nog niet bekend.

Lees ook: Koningin Máxima trotseert winterstorm in New York

Werkbezoek donderdag geannuleerd

Het bezoek aan de ‘hackathon’ Schuldhulp Voor Iedereen, waar vernieuwende oplossingen worden gezocht voor een effectieve aanpak van schulden., gaat donderdagmiddag niet door. Door de griep van Máxima valt het programma helaas in het water. In Purmerend zou Máxima in gesprek gaan met bewoners over hoe zij hun buurt prettiger en veiliger maken, met onder meer een stop bij jongerencentrum Columbuzz en zwembad Leeghwaterbad

Koningin Máxima meldt zich niet vaak ziek

Het is niet vaak dat de koningin zich ziek meldt: in 2015 miste zij onderdelen van het staatsbezoek aan China omdat ze niet lekker was. De koning meldde zich recenter ziek: in 2022 kon hij door een longontsteking niet met zijn vrouw mee naar de Verenigde Staten.

Bron: AD. Foto: ANP

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien