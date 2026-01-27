Koningin Máxima trotseert winterstorm in New York

Koningin Máxima is dinsdag aangekomen in een besneeuwd New York voor een tweedaags VN-bezoek. In haar rol als speciale pleitbezorger voor financiële gezondheid (UNSGSA) voert ze gesprekken over voortgang en strategie. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

New York ligt er winters bij: na de recente storm is de stad bedekt met een flinke laag sneeuw. Desondanks werkt Máxima in twee dagen een volle agenda af, met strategische overleggen bij de VN en afspraken rond haar UNSGSA-rol.

Sneeuw in New York

Op de agenda staan onder meer strategische sessies met het UNSGSA-team, dat haar internationale werk ondersteunt en is ondergebracht bij het United Nations Development Programme (UNDP). Ze pleit voor vernieuwende producten, diensten en beleid die mensen helpen hun geldzaken op orde te krijgen: grip op inkomsten en uitgaven, bescherming tegen risico’s, verantwoord sparen/beleggen voor korte én lange termijn en meer vertrouwen in de toekomst.

Volgende stappen

Woensdagmiddag spreekt Máxima met de nieuwe UNDP-directeur, Alexander De Croo, over de volgende stappen binnen haar VN-portefeuille.

In Nederland doet zij dat als erevoorzitter van Stichting Financieel Gezond Nederland en van het platform Wijzer in geldzaken.

Afgelopen vrijdag was Máxima nog bij de baretuitreiking van prinses Amalia. Ze feliciteerde haar dochter bij de ceremonie in Ermelo, waar Amalia haar baret kreeg en tot korporaal werd bevorderd. Meer hierover in de video hieronder:

