Máxima overvallen door champagnedouche bij scheepsdoop

Koningin Máxima (54) heeft donderdagmiddag op Texel het nieuwe onderzoeksschip van het NIOZ gedoopt. Alleen liep het nét iets natter af dan gepland: door de stevige wind kreeg ze na het kapotslaan van de champagnefles zelf ook een flinke plons bubbelwijn over zich heen.

Máxima reageert sportief

Koningin Máxima was zichtbaar verrast, maar kon er al snel om lachen. Omstanders spraken zelfs van een echte champagnedouche.

Hoed stevig vasthouden

Voor de ceremonie stond het podium zo dicht mogelijk bij een tent in de haven van het NIOZ, zodat de koningin wat beschutting had tegen de wind. Toch moest ze haar hoedje tijdens het dopen goed vasthouden om te voorkomen dat het wegwaaide.

Máxima arriveerde kort daarvoor per schip en werd verwelkomd door onder anderen burgemeester Mark Pol en NIOZ-directeur Hans Dolman. Na de doop kreeg ze een rondleiding aan boord van de bijna 80 meter lange Anna Weber van Bosse.

Het schip is bedoeld voor marien en oceanografisch onderzoek, van het wateroppervlak tot in de diepzee, en van de polen tot in de tropen.

