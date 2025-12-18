Koningin Máxima bij Prinses Máxima Centrum voor partnerschap dat kinderkankerzorg verbetert

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koningin Máxima bezocht het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en ontmoette daar kinderen die radiotherapie hebben ondergaan.

Voorafgaand aan de ondertekening van een vierjarig partnerschap tussen het Prinses Máxima Centrum en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), sprak de koningin met jonge patiënten. Het partnerschap richt zich op het versterken van de praktische kennis en vaardigheden van kinder-radiotherapieteams in Oost-Europa en Eurazië. Daarmee wordt beoogd dat kinderen met kanker wereldwijd veiliger en effectiever behandeld kunnen worden.

Bezoek aan het centrum

Tijdens het bezoek ontmoette de koningin kinderen die radiotherapie hebben ondergaan. De gesprekken vonden plaats in aanloop naar de officiële ondertekening. Het Prinses Máxima Centrum en het IAEA tekenden een overeenkomst voor vier jaar. Het partnerschap richt zich op het versterken van de praktische kennis en vaardigheden van kinder-radiotherapieteams in Oost-Europa en Eurazië. Zodat kinderen met kanker wereldwijd veiliger en effectiever behandeld kunnen worden.

Koningin Maxima ontmoet kinderen die radiotherapie hebben ondergaan voorafgaand aan de ondertekening

Prinses Máxima Centrum

Op de website van Blauw Bloed en het Prinses Máxima Centrum is te lezen dat koningin Máxima regelmatig een bezoek aan het onderzoeksziekenhuis brengt, sinds ze het opende op 5 juni in 2018. De website stelt: ‘Vanaf die dag worden alle kinderen met kanker in Nederland hier behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker ook geconcentreerd in Utrecht.’

FOTO’S: ANP