Máxima Bij Ondertekening Partnerschap Prinses Máxima Centrum En Internationaal Atoomagentschap

Koningin Máxima bij Prinses Máxima Centrum voor partnerschap dat kinderkankerzorg verbetert

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/12/2025

Koningin Máxima bezocht het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en ontmoette daar kinderen die radiotherapie hebben ondergaan.

Voorafgaand aan de ondertekening van een vierjarig partnerschap tussen het Prinses Máxima Centrum en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA), sprak de koningin met jonge patiënten. Het partnerschap richt zich op het versterken van de praktische kennis en vaardigheden van kinder-radiotherapieteams in Oost-Europa en Eurazië. Daarmee wordt beoogd dat kinderen met kanker wereldwijd veiliger en effectiever behandeld kunnen worden.

Bezoek aan het centrum

Tijdens het bezoek ontmoette de koningin kinderen die radiotherapie hebben ondergaan. De gesprekken vonden plaats in aanloop naar de officiële ondertekening. Het Prinses Máxima Centrum en het IAEA tekenden een overeenkomst voor vier jaar. Het partnerschap richt zich op het versterken van de praktische kennis en vaardigheden van kinder-radiotherapieteams in Oost-Europa en Eurazië. Zodat kinderen met kanker wereldwijd veiliger en effectiever behandeld kunnen worden.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Máxima Bij Ondertekening Partnerschap Prinses Máxima Centrum En Internationaal Atoomagentschap
Koningin Maxima ontmoet kinderen die radiotherapie hebben ondergaan voorafgaand aan de ondertekening 

Prinses Máxima Centrum

Op de website van Blauw Bloed en het Prinses Máxima Centrum is te lezen dat koningin Máxima regelmatig een bezoek aan het onderzoeksziekenhuis brengt, sinds ze het opende op 5 juni in 2018. De website stelt: ‘Vanaf die dag worden alle kinderen met kanker in Nederland hier behandeld en is het onderzoek naar kinderkanker ook geconcentreerd in Utrecht.’

Lees ook: Koningspaar ontvangt Finse president in Amsterdam

FOTO’S: ANP

Uit andere media

Party Ruud Benard Big Brother 30052025 Ajdj (38)

Big Brother Ruud verandert carrière ingrijpend: crimineel!

Ruud Benard brak ooit door dankzij zijn deelname aan de allereerste editie van Big Brother. In 2026 duikt hij opnieuw op in de spotlights, dit keer als deelnemer aan het nieuwe seizoen van House of Villains. Op de rode loper onthulde Ruud bovendien dat er nóg iets moois op stapel staat. Zijn iconische uitspraken leverden…
Vriendin Restjes van het kerstdiner over? Dít kun je ermee doen

Restjes van het kerstdiner over? Dít kun je ermee doen

Kun je na het kerstdiner geen boe of bah meer zeggen, maar staat de koelkast nog vol met restjes? Goed nieuws: met deze kliekjes kun je nog heel veel. We hebben een aantal overheerlijke tips voor je verzameld. 
Weekend Premiere Musical 'malle Babbe' Over Leven Rob De Nijs

Jet de Nijs stapt uit comfortzone in avontuurlijk tv-programma

Jet de Nijs (56) gaat een nieuw hoofdstuk in: de verpleegkundige en weduwe van Rob de Nijs doet mee aan ‘No Way Back VIPS’. Met zeven andere BN’ers wacht haar een fysiek en mentaal veeleisend traject waarin opgeven geen optie is.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien