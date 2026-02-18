Máxima krijgt zelfgebreide sjaal aangeboden en vraagt om tikkie

In de grimeruimte van theater KamaK kreeg koningin Máxima een zelfgebreide sjaal van 20 euro aangeboden en stelde de actrice voor een tikkie te sturen tot hilariteit van de aanwezigen.

De sjaal werd aangeboden tijdens de opening van de toneelzaal waar mensen met een verstandelijke beperking optreden. Máxima toonde zich zichtbaar gecharmeerd en vroeg de actrice naar haar werk in het theater. De sfeer was losjes en persoonlijk.

In de kleedkamer ontstond het spontane moment: een actrice die sjaals breit bood Máxima een exemplaar van 20 euro aan. De koningin checkte of er betaald moest worden en stelde een tikkie voor. ‘Dat hadden we niet afgesproken’, grapte een begeleider, wat de hilariteit alleen maar vergrootte.

Vriendschap in de kleedkamer

Máxima ging in gesprek met de actrice, die vertelde een kleine rol te spelen en in de pauzes sjaals te maken. Toen ze een arm om de koningin sloeg en zei: ‘Je bent wel mijn vriendin’, antwoordde Máxima zonder aarzelen: ‘Absoluut.’ Daarna vervolgde ze haar rondleiding.

Máxima Opent Theater Voor Acteurs Met Verstandelijke Beperking

Theater met een missie

In KamaK worden jaarlijks verschillende producties gemaakt en gespeeld door acteurs met een verstandelijke beperking. Zij krijgen begeleiding van theatermakers en muziekdocenten. Het gezelschap kan daarnaast rekenen op de inzet van vrijwilligers, die onmisbaar zijn voor repetities en voorstellingen.

Waardering voor vrijwilligers

Tijdens een ontmoeting met vrijwilligers hoorde Máxima welke klussen zij oppakken en wat dat betekent voor het theater. Ze sprak haar waardering uit voor hun inzet en sloot af met een typering die bleef hangen: ‘Geweldig, zo’n mooie magische plek.’

