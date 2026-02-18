Koningin Máxima bezoekt daklozenopvang in Amsterdam

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koningin Máxima bracht dinsdagmiddag een bezoek aan een daklozenopvanglocatie in Amsterdam. Tijdens het bezoek stond de ondersteuning aan dakloze EU-burgers en de samenwerking tussen betrokken zorg- en ketenpartners centraal.

De locatie die koningin Máxima bezocht, biedt dagopvang, maatschappelijke begeleiding, 24-uurs perspectiefopvang en nachtopvang. Gemeente Amsterdam en verschillende zorg- en opvangorganisaties werken er samen om de doelgroep beter in beeld te krijgen en passende ondersteuning te bieden.

Rondleiding langs voorzieningen

Het bezoek startte eerst met een rondleiding door het gebouw. De koningin werd ontvangen door Rutger Groot Wassink, wethouder Opvang en Sociale Zaken en gastheer van het bezoek. Tijdens de rondgang werd vervolgens ingezoomd op de route die dakloze EU-burgers kunnen doorlopen. Van eerste contact en maatschappelijke begeleiding tot aan perspectiefopvang.

Tekst gaat verder onder foto’s.

Voorzieningen en samenwerking

In de verschillende onderdelen van de opvang komen dagelijks meerdere disciplines samen. De dagopvang, maatschappelijke begeleiding, 24-uurs perspectiefopvang en nachtopvang zijn zo ingericht dat gemeente en partners gezamenlijk kunnen signaleren, begeleiden en toewerken naar perspectief voor de doelgroep. De ketensamenwerking moet daarbij helpen om mensen sneller in beeld te hebben en effectiever te ondersteunen.

Koningin Máxima bij rondetafelgesprek

Aansluitend nam de koningin deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van gemeente en zorg- en opvangorganisaties. Daarbij kwamen de Amsterdamse ketenaanpak voor dakloze EU-burgers, oorzaken van kwetsbaarheid en dakloosheid en de mogelijkheden voor duurzame oplossingen aan bod. Ook onderwerp van gesprek was het bredere vraagstuk van dak- en thuisloosheid, en hoe betrokken organisaties samenwerken aan preventie, opvang en begeleiding.

Foto’s: ANP