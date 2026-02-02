Anp 195869 maxima willem-alexander

Máxima en Willem-Alexander 24 jaar getrouwd en nog steeds een powerkoppel

Tekst: Denise Delgado

02/02/2026

Vandaag vieren koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun 24ste huwelijksdag. Nog één jaar verwijderd van het zilveren jubileum en nog altijd een duo dat het beste in elkaar naar boven haalt. Precies op deze datum verschijnt ook een nieuwe docuserie op Videoland die een inkijkje geeft in het bekendste huwelijk van Nederland.

Het stel leerde elkaar kennen in 1999 op een societyfeest in Sevilla. Máxima was niet meteen verkocht; Willem-Alexander wel. De prins zette door en vloog enkele weken later naar New York, waar zij bij een bank werkte. Ruim twee jaar later maakte Nederland kennis met de toekomstige koningin.

Van hobbels naar gouden koppel

De Nederlandse kroonprins en de Argentijnse econome troffen onderweg de nodige hobbels, maar bleken een gouden match. Naast haar groeide de koning zichtbaar in zijn rol; Máxima is uitgegroeid tot een troef voor de monarchie. Samen tonen zij een partnerschap waarin plichtsbesef en persoonlijkheid elkaar versterken.

Alles komt voorbij in de docu

De nieuwe serie laat zien hoe de twee elkaar vonden ondanks verschillen. De omstreden bruiloft, de komst van de eerste baby en het gezinsleven komen voorbij, net als de minder glanzende hoofdstukken: de woning in Mozambique, de coronavakantie naar Griekenland en de kelderende populariteitscijfers. Ook Máxima’s blijvende aantrekkingskracht krijgt ruimte. Vriendin Fatima zegt: ‘Alle ogen waren gericht op Máxima. Ze was het middelpunt van alle aandacht.’

Máxima’s effect, Willem-Alexanders groei

Waar de koningin harten verovert, wint de koning aan rust en zelfverzekerdheid. Het beeld dat oprijst: een huwelijk dat de monarchie modern en menselijk maakt. Na 24 jaar laten koning en koningin zien dat steun en tegenspraak naast elkaar kunnen bestaan en dat juist daarin de kracht van hun duo schuilt.

Saba Pwa Maxima
Prinses Maxima en prins Wilem-Alexander maken een wandeling op Saba.
Maxima Willem Aleander
Willem Alexander En Maxima Zoenen 2048x1404.jpg
Anp 2268585
Het koningspaar en hun dochters Catharina-Amalia, Ariane en Alexia. 2013.

Kijken

De driedelige documentaire Willem-Alexander & Máxima van regisseur Joost van Ginkel is vanaf 2 februari te streamen op Videoland.

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

