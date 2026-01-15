Videoland komt met docuserie op trouwdag Willem-Alexander en Máxima
Videoland komt op 2 februari, de trouwdag van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, met een nieuwe documentaireserie: ‘Willem-Alexander & Máxima’. Dat maakt RTL donderdag bekend.
Drie afleveringen
In drie afleveringen vertelt de serie het verhaal van Willem-Alexander en Máxima: hoe hun liefde uitgroeide tot een koningspaar, met ‘alle verwachtingen, misstappen en offers’ die daarbij horen.
De makers beloven een ‘scherp en menselijk portret’ van de koning en koningin, die volgens de aankondiging proberen koers te houden in een tijd waarin elk moment onder een vergrootglas kan liggen. In de serie komen insiders, intimi en experts aan het woord, waaronder mensen met ervaring rond het hof en personen uit de nabijheid van het koningspaar, die ook ingaan op periodes waarin de relatie onder druk kwam te staan.
Moderne koningschap
De documentaireserie is gemaakt door Joost van Ginkel, die eerder ook de documentaires Prins Bernhard en Beatrix realiseerde. Met Willem-Alexander & Máxima kiest Videoland opnieuw voor een royale blik achter de schermen, ditmaal rond het moderne koningschap en de persoonlijke kant van het ambt.
