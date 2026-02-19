Norway Royals Marius borg

Marius Borg Høiby over mediadruk: ‘Meest gehate man van Noorwegen’

Tekst: Denise Delgado

19/02/2026

Marius Borg Høiby verscheen donderdag opnieuw in de rechtbank van Oslo om te getuigen over de vermeende verkrachting van een vrouw in een hotel in november 2024. De zoon van kroonprinses Mette-Marit zegt dat hij destijds nauwelijks nog buitenshuis kwam door beschuldigingen van mishandeling en seksueel misbruik. Volgens Marius drukte de media-aandacht zwaar op zijn leven.

Hij vertelde dat hij aanvankelijk niet eens naar het feest wilde waar hij de vrouw ontmoette die hem nu beschuldigt. Een vriend haalde hem over toch te gaan. De zaak draait om gebeurtenissen na dat feest, in de hotelkamer van de vrouw. Marius ontkent verkrachting.

‘Door al die krantenartikelen…’

In zijn verklaring schetste Marius de impact van de publiciteit. ‘Het was voor mij niet leuk om op dat moment uit te gaan’, zei hij. ‘Door al die krantenartikelen over mij. Ik was de meest gehate man van Noorwegen.’ Hij verklaarde dat de avond begon op een feestje en eindigde in de hotelkamer van de vrouw.

Wat er in de hotelkamer gebeurde

De vrouw verklaarde eerder dat er aanvankelijk vrijwillige seks was. Later, toen zij in slaap was gevallen, zou Marius meermaals zijn vingers bij haar naar binnen hebben gebracht. De politie zegt 27 video’s en vier foto’s van die nacht te hebben veiliggesteld. Marius ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan verkrachting.

Getuigenis op afstand

De vrouw volgde de zitting vanuit een andere ruimte; de confrontatie in de zaal kan ze niet aan, aldus haar advocaat. Die liet weten dat zij opziet tegen het horen van Marius’ verklaring, maar dat ze wel betrokken wil blijven bij het proces.

