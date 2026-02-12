Politieonderzoek: verhoogde hartslag bij vermeend slachtoffer Marius Borg Høiby

Er zijn momenten van verhoogde hartslag te zien op de smartwatch van de vrouw die Marius Borg Høiby van verkrachting beschuldigt. Dat blijkt uit nieuwe bevindingen die woensdag in de rechtszaal zijn besproken.

Diepe slaap

De politieonderzoeker benadrukt wel dat de digitale gegevens geen sluitend bewijs geven voor wat er die nacht precies is gebeurd. Wel tonen de metingen dat de vrouw op een moment in diepe slaap was.

Stappentellergegevens van Marius

Volgens Noorse media presenteerde onderzoeker Stig Berg Larsen woensdag in de rechtbank in Oslo onder meer de hartslagmetingen van de vrouw en de stappentellergegevens van Marius. ‘We hebben geprobeerd een tijdlijn of patroon voor die nacht te maken,’ zou hij hebben gezegd. ‘Soms ondersteunen de gegevens elkaar, maar ik kan op basis hiervan niet vaststellen wat er is gebeurd. Ik kan alleen beschrijven wat we zien.’

Zowel Marius als de vrouw verklaarden eerder dat zij in de nacht in kwestie, oktober 2023, in een boothuis op de Lofoten, meerdere keren met wederzijdse instemming seks hadden. Tussendoor zou Marius naar een feest in een naastgelegen appartement zijn gegaan, waar hij onder meer sterke drank dronk, naar de sauna ging en zwom. Daarna zou hij de vrouw, die toen sliep, hebben verkracht.

Jaloezie

Daarnaast kwam in de rechtszaal aan bod dat op Marius’ telefoon veel berichten zijn gevonden die hij diezelfde nacht naar een ex stuurde met wie het net uit was. Het zou gaan om de vrouw die in de eerste procesweek centraal stond en die volgens de beschuldigingen zou zijn verkracht op residentie Skaugum. Marius verklaarde woensdag dat hij die berichten stuurde uit jaloezie, omdat zij volgens hem met meerdere van zijn vrienden omging.

