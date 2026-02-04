Marius Borg Høiby breekt in rechtbank: ‘Absoluut niet gebeurd’

Marius Borg Høiby werd woensdag zichtbaar geëmotioneerd bij het afleggen van zijn eerste verklaring in de rechtbank. De 29-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit begon met een felle uithaal naar de pers.

Lastiggevallen

‘Ik word al gevolgd door de pers sinds ik 3 jaar oud was. Ik ben door hen lastiggevallen en gepest,’ zei Marius met een trillende stem. ‘Dat ze hier in de zaal zitten, vind ik verschrikkelijk,’ waarna hij in tranen uitbarstte.

Bekend als de zoon van

Marius, die terechtstaat voor tientallen feiten, waaronder verkrachting en mishandeling, schetste een leven vol feesten en alcohol- en drugsgebruik. ‘Ik ben bekend als de zoon van mijn moeder, niets anders. Ik heb extreme behoefte aan bevestiging gehad,’ zei hij, om daar direct aan toe te voegen dat hij juist geen aandacht wil ‘en vooral niet in de media.’ Journalisten zouden volgens hem ‘alles verdraaien.’

Verdwenen simkaart

Hij ging ook in op speculaties rond de verdwenen simkaart uit zijn telefoon, die na een arrestatie in augustus 2024 niet werd aangetroffen. In de media werd gesuggereerd dat zijn moeder, kroonprinses Mette-Marit, daar iets mee te maken had omdat zij vooraf was ingelicht over de komst van de politie. Marius ontkende dat nadrukkelijk: ‘Ontzettend veel mensen hebben gespeculeerd of mama de simkaart eruit heeft gehaald. Dat is absoluut niet gebeurd. Mama deed gewoon de afwas.’

