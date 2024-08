Liefdesverhaal Noorse prinses Märtha Louise en verloofde krijgt Netflixdocu

Binnenkort brengt Netflix een documentaire uit over het bijzondere liefdesverhaal van de Noorse prinses Märtha Louise (52) en haar Amerikaanse verloofde Durek Verrett (49). Dit maakte de streamingdienst bekend in een persbericht.

Prinses Märtha Louise en Durek Verrett, een Amerikaanse sjamaan, ontmoetten elkaar in 2018 via vrienden en maakten hun relatie in 2019 bekend. De relatie tussen Märtha Louise en Durek roept sinds het begin in 2019 veel discussie op. Hun liefde is bijzonder vanwege hun verschillende achtergronden. Durek’s spirituele overtuigingen en hun ‘spirituele tournee‘ zorgden voor ophef, vooral omdat Märtha Louise’s prinsessentitel hierbij betrokken was.

Märtha Louise en Durek geven elkaar deze zaterdag het jawoord in het dorpje Geiranger. Eerder werd al gemeld dat Netflix de televisierechten van de bruiloft had bemachtigd, maar nu blijkt dat het paar al geruime tijd wordt gevolgd door de streamingdienst. Volgens Netflix hebben de filmmakers het stel meer dan een jaar lang gevolgd, wat resulteert in een documentaire die een ‘uniek kijkje’ biedt in hun gezamenlijke leven.

Durek, die zichzelf sjamaan noemt, heeft in het verleden controversiële uitspraken gedaan, zoals de bewering dat kanker een keuze is. In 2022 besloot Martha haar officiële taken neer te leggen, maar ze behield haar titel als prinses.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES