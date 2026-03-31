Nieuwjaarsontvangst Koningspaar Voor Buitenlandse Diplomaten willem-alexander maxima

© ANP

Koningspaar staat stil bij overlijden oud-president van Suriname

Tekst: Denise Delgado

31/03/2026

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geschokt gereageerd op het overlijden van oud-president Chandrikapersad Santokhi van Suriname. In een verklaring op Instagram laten zij weten geraakt te zijn door zijn onverwachte dood.

Warme herinneringen

Volgens het koningspaar bewaren zij warme herinneringen aan Santokhi. In hun verklaring benadrukken zij dat hij zowel in Suriname als daarbuiten werd gewaardeerd om zijn inzet voor de democratische rechtsorde en een veilige samenleving.

‘Aan de contacten met hem bewaren wij warme herinneringen. Wij wensen zijn dierbaren sterkte toe bij dit grote verlies.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Koningspaar bezoekt voormalige plantages tijdens staatsbezoek Suriname

Daarnaast wijzen Willem-Alexander en Máxima op zijn inspanningen voor de band tussen Suriname en Nederland. ‘Hij zette zich daarnaast met overtuiging in voor versterking van de band tussen Suriname en Nederland.’ Daarmee eren zij zijn betekenis, zowel politiek als in de relatie tussen beide landen.

Santokhi was van 2020 tot 2025 president van Suriname. Maandag overleed hij op 67-jarige leeftijd.

Bekijk ook:

Beeld: Instagram: @koninklijkhuis

LEES OOK

Beatrice en Eugenie ook niet aanwezig bij paasdienst Charles
Vader Meghan Markle weer gelukkig in de liefde
Schaatsen prinses Margriet krijgen tweede leven voor goed doel
‘Prins Harry wil deze zomer graag tijd doorbrengen met gezin en Charles’
Lees meer Royalty

Uit andere media

Party Schiphol Airport

Vanaf vanavond is ‘Schiphol Airport’ weer te zien op televisie
Weekend Milan van Waardenburg

Milan van Waardenburg bestookt met haatberichten
Vriendin Vriendschappen

Geen fan van de nieuwe partner van je beste vriendin? Zo blijf je loyaal en jezelf
Sante Single Vrouw Kijkt In De Spiegel

Vrouwen blijven steeds vaker bewust single: dit is waarom
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise