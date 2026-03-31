Koningspaar staat stil bij overlijden oud-president van Suriname

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben geschokt gereageerd op het overlijden van oud-president Chandrikapersad Santokhi van Suriname. In een verklaring op Instagram laten zij weten geraakt te zijn door zijn onverwachte dood.

Warme herinneringen

Volgens het koningspaar bewaren zij warme herinneringen aan Santokhi. In hun verklaring benadrukken zij dat hij zowel in Suriname als daarbuiten werd gewaardeerd om zijn inzet voor de democratische rechtsorde en een veilige samenleving.

‘Aan de contacten met hem bewaren wij warme herinneringen. Wij wensen zijn dierbaren sterkte toe bij dit grote verlies.’

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Daarnaast wijzen Willem-Alexander en Máxima op zijn inspanningen voor de band tussen Suriname en Nederland. ‘Hij zette zich daarnaast met overtuiging in voor versterking van de band tussen Suriname en Nederland.’ Daarmee eren zij zijn betekenis, zowel politiek als in de relatie tussen beide landen.

Santokhi was van 2020 tot 2025 president van Suriname. Maandag overleed hij op 67-jarige leeftijd.

Beeld: Instagram: @koninklijkhuis