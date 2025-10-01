Koningspaar op missie in Zuid-Frankrijk: ‘Alliantie nog sterker maken’

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend aangekomen in Toulouse. Het koningspaar reist af naar de zuidelijke Franse stad om de samenwerking tussen Nederland en de regio Occitanië verder te versterken.

Tijdens het bezoek sprak de koning met Nederlandse bewindspersonen, lokale bestuurders en Franse ministers. “U mag trots zijn op wat hier in Occitanië is opgebouwd. Uw regio zet de toon in lucht- en ruimtevaart.” Op Instagram plaatst het paleis foto’s van het koningspaar tijdens hun bezoek.

Van vliegtuigbouwer tot wijnboerderij

Het koningspaar brengt onder meer een bezoek aan vliegtuigbouwer Airbus en later aan wijnboerderij Domaine de Candie, waar een rondleiding op het programma staat. Het bezoek wordt afgesloten met een receptie in het stadhuis van Toulouse.

Koning Willem-Alexander zal begin december 2025 op staatsbezoek naar Suriname reizen, het eerste staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan het land sinds 1978. Meer hierover in de video hieronder:

