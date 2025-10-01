France Netherlands Politics Diplomacy Koningspaar

Koningspaar op missie in Zuid-Frankrijk: ‘Alliantie nog sterker maken’

Tekst: Denise Delgado

01/10/2025

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagochtend aangekomen in Toulouse. Het koningspaar reist af naar de zuidelijke Franse stad om de samenwerking tussen Nederland en de regio Occitanië verder te versterken.

Tijdens het bezoek sprak de koning met Nederlandse bewindspersonen, lokale bestuurders en Franse ministers. “U mag trots zijn op wat hier in Occitanië is opgebouwd. Uw regio zet de toon in lucht- en ruimtevaart.” Op Instagram plaatst het paleis foto’s van het koningspaar tijdens hun bezoek.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Het koningspaar was in Flevoland

Van vliegtuigbouwer tot wijnboerderij

Het koningspaar brengt onder meer een bezoek aan vliegtuigbouwer Airbus en later aan wijnboerderij Domaine de Candie, waar een rondleiding op het programma staat. Het bezoek wordt afgesloten met een receptie in het stadhuis van Toulouse.

Koning Willem-Alexander zal begin december 2025 op staatsbezoek naar Suriname reizen, het eerste staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan het land sinds 1978. Meer hierover in de video hieronder:

BEELD: ANP
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Na Alexia en Antoon, nu Amalia ‘intiem’ gespot met Duitse miljonairszoon
Dit is de serie waar prins William helemaal weg van is
Prinses Amalia begonnen aan opleiding bij Defensity College
Tweede seizoen Videoland-serie ‘Máxima’ vanaf maart te zien
Lees meer Royalty

Uit andere media

Vriendin Slim reizen: geld besparen met de juiste goedkope reisverzekering

5 redenen om alleen op reis te gaan (ook als moeder!)

Alleen op reis gaan kan soms best wat uitdagingen met zich meebrengen. En dan vooral ook mentaal. Op de een of andere manier komt er vaak een schuldgevoel bij kijken. Want alleen op reis gaan, zeker wanneer je in een relatie zit of een gezin hebt, kan dan voelen als tijd die je wegneemt bij de liefdevolle mensen in je leven. Maar Vriendin is hier om je eraan te herinneren dat alleen op reis gaan juist hartstikke gezond voor je is. Ook wanneer je een jonge moeder bent en/of in een relatie zit.
Weekend Prinses Amalia. Prinsjesdag: Aankomst Genodigden Bij Koninklijke Schouwburg

Prinses Amalia begonnen aan opleiding bij Defensity College

Een spannende dag voor prinses Amalia (21): de kroonprinses is begonnen aan haar opleiding bij het Defensity College. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). De komende periode volgt ze trainingen en theorie bij de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht.
Party Kim Feenstra

Kim Feenstra over vrouwen: ‘We dragen zoveel meer dan iemand ooit kan zien’

Kim Feenstra heeft via Instagram een indringende boodschap gedeeld, gericht aan vrouwen die zich eenzaam of overweldigd voelen. Met persoonlijke woorden benadrukt het model en fotografe dat vrouwen vaak een veel zwaardere last dragen dan zichtbaar is voor de buitenwereld.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise