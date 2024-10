Koningspaar leeft mee met getroffenen noodweer in Spanje

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leven mee met de mensen die getroffen zijn door het noodweer in en rond Valencia. Dat deelt het koningspaar in een verklaring op sociale media.

In het zuidoosten van Spanje zijn tientallen mensen om het leven gekomen als gevolg van noodweer. De meeste slachtoffers vielen in de regio Valencia. Zware hagel- en regenbuien veroorzaakten overstromingen.

“Wij delen het verdriet om de slachtoffers. In deze dagen vol angst en ontreddering leven wij mee met het Spaanse volk, waarmee wij ons zo verbonden voelen”, aldus Willem-Alexander en Máxima.

Prinses Amalia, de oudste dochter van het koningspaar, heeft een jaar in Spanje gewoond en gestudeerd. De 20-jarige prinses, die door ernstige bedreigingen niet in Amsterdam kon gaan wonen, woonde in Madrid. Eerder spraken Willem-Alexander en Máxima al hun dank uit aan de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia voor hun gastvrijheid. Willem-Alexander noemde dat “een bewijs van vriendschap in een moeilijke tijd”.