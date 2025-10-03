ZIEN: Koningspaar en Amalia op Luxemburgse troonswisseling
03/10/2025
Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn gearriveerd in Luxemburg om de troonswisseling bij te wonen. Bij het groothertogelijk paleis werden ze verwelkomd door groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa.
Nederlandse en Belgische royals
Het Nederlandse koningspaar en Amalia werden met applaus door het publiek ontvangen. Kort daarna kwamen koning Filip, koningin Mathilde en hun dochter prinses Elisabeth aan. Het Nederlandse en Belgische koningshuis zijn de enige buitenlandse royals die vrijdag aanwezig zijn.
Oudste zoon Guillaume neemt stokje over
Groothertog Henri van Luxemburg, 70 jaar oud, maakt na bijna 25 jaar afstand van de troon en wordt opgevolgd door zijn oudste zoon, Gaston Guillaume (43). Henri en groothertogin Maria Teresa hebben vijf kinderen: Gaston, prinses Alexandra, prins Felix, prins Louis en prinses Séraphine. De groothertog staat bekend om zijn inzet voor sociale projecten, internationale diplomatie en de Luxemburgse cultuur en economie.
