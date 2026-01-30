Koningin Máxima zegt ook Purmerend af wegens griep

Koningin Maxima Bij Premiere Blij Dat Je Betaald Hebt

Tekst: Denise Delgado

30/01/2026

Koningin Máxima stelt haar bezoek van vrijdag aan Purmerend uit. Ze is nog ziek. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Donderdag moest ze al een afspraak in Rotterdam afzeggen wegens griep.

In Purmerend zou Máxima langs vier plekken gaan: jongerencentrum Columbuzz, zwembad Leeghwaterbad, een garagebox bij Flat Het Dagboek en wooncomplex Triton. Daar zou ze spreken met bewoners die zich inzetten voor de buurt. Het bezoek wordt verplaatst; een nieuwe datum volgt later.

Dit weekend staan er geen publieke afspraken in haar agenda. Het eerstvolgende moment is maandag in Rotterdam, waar het koningspaar spreekt over initiatieven van het Oranje Fonds, waarvan zij samen beschermpaar zijn.

Eerder deze week was Máxima in New York voor haar VN-rol als speciale pleitbezorger (UNSGSA) rond financiële gezondheid.

Vorige week woonde ze tijdens de militaire ceremonie de baretuitreiking van dochter Amalia bij. De trotse moeder pinkte een traantje weg. De beelden zie je hieronder!

