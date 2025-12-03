Koningin Máxima schittert in Indiase sari bij concert Sabrina Starke
03/12/2025
In Theater Thalia in Paramaribo genoten koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) dinsdagavond van een bijzonder concert van de Nederlandse zangeres Sabrina Starke. Koningin Máxima ging voor het concert gekleed in een Indiase sari én natuurlijk hebben wij de mooiste foto’s voor je verzameld.
Jan Taminiau
Het koningspaar bood het optreden aan als dank voor de gastvrijheid tijdens hun staatsbezoek aan Suriname. Koningin Máxima schitterde in een opvallende jurk, een Indiase sari die door couturier Jan Taminiau werd omgetoverd tot een draagbare avondjurk. ‘De koningin heeft een aantal Indiase sari’s door Jan Taminiau laten vermaken tot draagbare jurken, en dit is er één van. Ze droeg deze jurk eerder bij het staatsbezoek aan India,’ vertelt royaltykenner Rick Evers.
Een enorme eer
Sabrina Starke trad in Paramaribo op met een mix van haar eigen nummers en samenwerkingen met Surinaamse artiesten. In een interview met het ANP zei ze dat ze het ‘een enorme eer’ vindt dat het koningspaar haar hiervoor had gevraagd.
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online
