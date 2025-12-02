Spaanse pers weet het zeker: ‘Máxima gebruikt overduidelijk botox’
02/12/2025
Volgens de Spaanse nieuwssite ‘El Confidencial’ zou koningin Máxima (54) ‘overduidelijk botox’ hebben gebruikt vlak voor haar reis naar Indonesië. De site beweert dat de koningin met een opvallend frisse, vollere huid in Jakarta verscheen en dat dat niet alleen aan een goede nachtrust kan liggen.
Restjes foundation
Bij haar aankomst op het internationale vliegveld van Jakarta droeg Máxima een voor haar doen ongebruikelijke outfit: een pak met capribroek en loafers met reptielprint. Haar look was ontspannen en natuurlijk. Haar haar hing los, licht doorgekamd en haar make-up leek minimaal. ‘Alsof er alleen wat restjes foundation op zaten’, schrijft de Spaanse site.
Zachtere voorhoofdsrimpels
Maar ondanks het vermoeide effect van een vlucht van ruim vijftien uur, viel de Spaanse media vooral één ding op: Máxima’s huid leek gladder, voller en jeugdiger dan nog geen week eerder. El Confidencial vergeleek beelden van 19 november met de foto’s uit Indonesië en zag volgens hen duidelijke verschillen. ‘De kraaienpootjes, voorhoofdsrimpels en de frons zijn er nog wel, maar veel zachter en minder uitgesproken.’
Hand van een professional
Ook laat de site weten dat cosmetisch arts doker Leo Cerrud naar eigen zeggen de ‘hand van een professional’ herkent die een mildere dosis botuline toxine zou hebben gebruikt dan gebruikelijk. “Het doel was duidelijk: de rimpels verzachten zonder gezichtsuitdrukking te verliezen,” zegt de arts. Daardoor lijken de rimpels nog zichtbaar, maar beduidend minder diep. De arts noemt het een ‘subklinische dosis’, een techniek die er natuurlijk uitziet maar minder lang meegaat.
