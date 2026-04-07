Koningin Máxima in Brussel in gesprek over financiële gezondheid

Tekst: Denise Delgado

07/04/2026

Koningin Máxima is dinsdagmiddag in Brussel voor een gesprek met Eurocommissaris Maria Luís Albuquerque. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst staat het onderwerp financiële gezondheid daarbij centraal.

Inwoners versterken

De ontmoeting van Máxima met Eurocommissaris Maria Luís Albuquerque is een vervolg op een online overleg dat op 24 februari plaatsvond. Tijdens dat gesprek kwam een strategie van de Europese Commissie aan bod die is gericht op het versterken van de financiële gezondheid van inwoners van de Europese Unie.

Met het gesprek in Brussel willen beide partijen bekijken hoe de inzet van de EU en die van Máxima beter op elkaar kunnen aansluiten. De koningin houdt zich al langere tijd bezig met thema’s als financiële gezondheid en financiële educatie.

Zo is Máxima speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor financiële gezondheid. Daarnaast is ze erevoorzitter van Wijzer in geldzaken en van de Stichting Financieel Gezond Nederland.

