Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen nieuwe pup
06/10/2025
Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) hebben er een huisgenootje bij: een jonge zwarte labrador met de naam Jagger.
Dierendag
Ter ere van Dierendag deelde het hof een foto van het nieuwe gezinslid, gemaakt door de koning zelf. Op de foto is ook Mambo, de witte toypoedel van het gezin, te zien. ‘Mambo met zijn vriendje Jagger, de nieuwe Labradorpup van koning Willem-Alexander en koningin Máxima,’ klinkt het onder de foto.
De royals kregen Mambo in 2021, toen Amalia en Alexia het huis uitgingen. Sindsdien is de vrolijke hond vaak aanwezig bij het jaarlijkse fotomoment. Naast Mambo en Jagger heeft de familie nog labrador Luna.
BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online
