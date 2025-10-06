Zomer Fotosessie Nederlandse Koninklijk Huis 2025 Willem-Alexander Maxima, Koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen nieuwe pup

Tekst: Denise Delgado

06/10/2025

Koning Willem-Alexander (58) en koningin Máxima (54) hebben er een huisgenootje bij: een jonge zwarte labrador met de naam Jagger.

Dierendag

Ter ere van Dierendag deelde het hof een foto van het nieuwe gezinslid, gemaakt door de koning zelf. Op de foto is ook Mambo, de witte toypoedel van het gezin, te zien. ‘Mambo met zijn vriendje Jagger, de nieuwe Labradorpup van koning Willem-Alexander en koningin Máxima,’ klinkt het onder de foto.

De tekst gaat verder onder de foto.

Lees ook: Koninklijke familie straalt samen met hondje Mambo tijdens fotosessie

De royals kregen Mambo in 2021, toen Amalia en Alexia het huis uitgingen. Sindsdien is de vrolijke hond vaak aanwezig bij het jaarlijkse fotomoment. Naast Mambo en Jagger heeft de familie nog labrador Luna.

Bekijk ook:

Lees ook: Koning Willem-Alexander vaart mee tijdens SAIL

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @KONINKLIJKHUIS
Via: Royalty-Online

LEES OOK

Meghan Markle schittert na tien jaar op rode loper Paris Fashion Week
Column: Alexia & Antoon
ZIEN: Koningspaar en Amalia op Luxemburgse troonswisseling
‘Ook William en Kate slachtoffer van privacyschending’ door Britse tabloid
Lees meer Royalty

Uit andere media

Weekend Celebrity Sightings In London September 23, 2025

ZIEN: Celebs geven modeadvies voor aankomend najaar

STEM NU. De herfst staat voor de deur en dat betekent: laagjes, warme tinten en veel nieuwe stijlideeën. Van cosy truien en onverwachte pakken tot de terugkomst van ruiten en glanzende pailletten, deze sterren weten precies hoe je het nieuwe seizoen modieus ingaat. Welke stijl past het best bij jou?
Party Buma Nl Awards 2025

Iedereen kent zijn liedje ‘Terug In De Tijd’, maar wie is de vriendin van Yves Berendse?

Het succes van Yves Berendse lijkt geen grenzen te kennen. En ook in de liefde heeft de zanger het getroffen. Maar wie is de vrouw die hem gelukkig maakt?
Vriendin introveet extravert

Ben jij introvert? Dit kun je leren van extraverten

Je houdt niet van de spotlight, denkt eerst na voordat je iets zegt, en krijgt energie van rust. Klinkt herkenbaar? Dan ben je waarschijnlijk eerder introvert dan extravert – en daar is niks mis mee. Maar laten we eerlijk zijn: de wereld lijkt soms gemaakt voor mensen die zichzelf makkelijk verkopen, overal hun mening geven en van elk gesprek een show maken.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise