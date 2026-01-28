Koning Willem-Alexander bij oefening luchtmacht: ‘Ik heb een voorbeeldfunctie’

Tekst: Denise Delgado

Koning Willem-Alexander was woensdag op Schiphol bij een oefening van de luchtmacht. Door mist bleven de F-35’s aan de grond; de A330 MRTT vloog wel. Na de landing stapte hij, in groene overall met geel KLM-hesje, de cockpit in. Net als onze collega’s van Royalty hebben wij de leukste beelden!

De koning kreeg uitleg over het toestel. Ook kreeg hij toelichting bij een F-35 op het platform en bezocht hij de operationele ruimte van de verkeerstoren voor een gesprek met luchtverkeersleiders.

De oefening voorzag in starten en landen van vier F-35’s en een MRTT tussen de lijnvluchten op Schiphol. Volgens planner majoor Martijn Pijnenburg maakt samenwerken met een civiele luchthaven de luchtmacht ‘weerbaarder en flexibeler’. Dinsdag ging het volledige programma wel door.

Voorbeeldfunctie

Aan de pers zei Willem-Alexander dat hij een voorbeeldrol ziet in zijn betrokkenheid bij de krijgsmacht, ook voor ‘andere leden van het koningshuis’, een verwijzing naar prinses Amalia, die wordt opgeleid tot reservist. ‘Ik ben zelf in ’85 in dienst gekomen en ik heb ruim anderhalf jaar mogen dienen bij de marine. Daarna heb ik ook bij de landmacht en luchtmacht ervaring opgedaan.’ Hij wees erop dat reservisten ‘tot hoge leeftijd heel veel kunnen betekenen’ en dat hij daar graag aan bijdraagt.

Koning Willem Alexander In De Verkeerstoren Van Schiphol

Bondgenoten

De koning benadrukte dat, ‘in deze onzekere tijd’, oefenen op alle Nederlandse vliegvelden belangrijk is, dus ook op Schiphol. ‘Het gaat niet alleen om een start- of landingsbaan. Er komt veel meer logistiek bij kijken en het moet ook inpassen in de burgerluchtvaart; dat moet ook doorgaan vanaf Schiphol.’ Na ‘meer dan een jaar voorbereiding’ zag hij die samenwerking ‘uitstekend’ verlopen.

Over internationale inzet zei hij: ‘Het is natuurlijk extreem belangrijk in deze moeilijke tijd dat je samen met je bondgenoten iets kunt doen.’ Als voorbeeld noemde hij Afghanistan, waar zo’n 30.000 Nederlandse militairen actief waren: ‘Dat hebben we gedaan voor onze bondgenoten. We staan samen met onze bondgenoten.’

BEELD: ANP/instagram: @koninklijkhuis

Via: Royalty-Online