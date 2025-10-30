Koning Willem-Alexander 12,5 jaar op de troon

Hoera! Koning Willem-Alexander viert vandaag zijn koperen jubileum. Al 12,5 jaar zit de koning op de troon, een mijlpaal die stilletjes, maar met betekenis wordt gemarkeerd. Op 30 april 2013 nam hij het stokje over van zijn moeder, koningin Beatrix, en sindsdien heeft hij zijn eigen draai gegeven aan het koningschap.

Een koning die de microfoon pakte

Een groots feest? Nee, dat past niet bij deze tijd en zeker niet bij Willem-Alexander. Zijn 12,5 jaar als koning viert hij in kleine kring. Toch stond hij bij zijn tienjarig jubileum in 2023 wél uitgebreid stil bij zijn rol, met een opvallende stap: een tiendelige podcastserie, gepresenteerd door Edwin Evers.

Nog nooit gaf een Nederlandse vorst zó’n open inkijk in zijn leven. Het liet zien hoe graag hij verbinding zoekt met de mensen buiten het paleis.

Ondertekening Van Akte Van Abdicatie 2013

De koning als gewone man

In de afgelopen jaren zagen we Willem-Alexander niet alleen als staatshoofd, maar ook als fanatieke sportliefhebber vol overgave langs de lijn bij de Olympische Spelen of juichend op de tribune bij het WK of F1. En hij schuwt het gewone leven niet: afgelopen zomer stapte hij nog met zijn gezin een shoarmatent in Rotterdam binnen voor een kapsalon. Een onverwacht, maar menselijk moment dat veel Nederlanders deed glimlachen.

De weg vrij voor Amalia

Met zijn nuchtere stijl en stap-voor-stap modernisering geeft Willem-Alexander vorm aan een nieuwe generatie monarchie. Hij breekt geen tradities, maar buigt ze net genoeg om mee te bewegen met de tijd. En daar profiteert straks vooral één iemand van: prinses Amalia. Want als zij later de troon bestijgt, erft ze niet alleen de kroon, maar ook een monarchie die meer dan ooit met beide benen op de grond staat.

Willem-Alexander en Amalia bij de Dutch Grand Prix

